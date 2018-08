Sigue trancada la negociación en el Grupo 15 de Consejos de Salarios

Por quinta vez, delegados de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de Economía y Finanzas, de Salud Pública, de las mutualistas, y trabajadores médicos y no médicos se reunieron en el MTSS para avanzar en los acuerdos que permitan aprobar el convenio colectivo que regirá por dos años. La negociación, hasta ahora, ha avanzado muy poco, y la patronal no ha respondido a las demandas de los gremios; el otro factor que ha causado molestia es que el Poder Ejecutivo clasificó al sector como “intermedio”, cuando empleadores y trabajadores lo definen como “dinámico”, lo que corresponde a mayores aumentos salariales. “Después de 48 días de iniciada la negociación de Consejos de Salarios, no hubo ningún tipo de avance”, dijo en diálogo con la diaria Soraya Larrosa, secretaria general adjunta de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). El viernes la FUS comenzó, en Montevideo, una serie de paros regionales parciales (de 10.00 a 12.00) que comprendieron ayer a la región centro sur, hoy afectarán a la región este, mañana al norte y el viernes al litoral. A eso se le suma el plan, totalmente firme, de ocupar los centros de salud el miércoles 22 (sin desplazamiento de autoridades).

Según Larrosa, los empresarios explicaron ayer que no tenían condiciones para negociar bajo presión, pero la dirigente refutó ese argumento: declaró que lo que busca la patronal es “seguir dilatando la negociación” y desgastar a los trabajadores.

La plataforma de la FUS es larga; uno de los puntos centrales para el gremio es cambiar el régimen de libre, que en lugar de ser cuatro de trabajo y uno libre, sea cuatro y dos; piden, además, extender la licencia para personas víctimas de violencia y para quienes tienen hijos con discapacidades. El gremio lanzó ayer, a través de www.change.org, una “Campaña por una auditoría pública sobre la salud privada en Uruguay”, porque entiende que creció la masa de afiliados de las mutualistas, pero no la calidad de atención. Sobre todo esto, la FUS dará hoy una conferencia de prensa. El viernes 17 volverá a reunirse el Grupo 15.

El SMU anunció anoche, en un comunicado, que sólo aceptará los aumentos diferenciales –como propuso el Poder Ejecutivo– si este y las empresas implementan mejoras en las condiciones laborales para el cuerpo médico. El SMU y la Federación Médica del Interior presentaron ayer esta contrapropuesta. Al Poder Ejecutivo le dicen que aceptarán los laudos diferenciales si quienes cobran el laudo (no por encima) reciben un incremento de 8,5% (que es lo que reciben los trabajadores cuyo sector es catalogado como dinámico). A las empresas les piden tres cosas: reducir a cuatro el número de pacientes por hora en policlínica, en las especialidades que atienden ahora a cinco personas por hora; regular la dotación de médicos en puertas de emergencia (un médico cada 20 pacientes) y extender en cinco días la licencia anual reglamentaria. Los médicos esperan que el Ejecutivo y las empresas respondan el viernes a sus demandas. El Comité Ejecutivo del SMU definirá hoy si convoca al paro del PIT-CNT el miércoles 22.