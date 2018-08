Más de 13.000 habilitados para votar en las elecciones del Colegio Médico del Uruguay

El Colegio Médico del Uruguay (CMU) se creó, por ley (la 18.591, de 2009), como una persona jurídica pública no estatal para regular el ejercicio de la profesión médica en sus aspectos éticos. Este jueves, más de 13.000 profesionales están habilitados para votar en las elecciones del CMU, en las que cuatro listas (ver recuadros) buscan obtener lugares en el Consejo Nacional, máximo órgano de conducción del Colegio. Las propuestas de las agrupaciones se refieren a los temas que constituyen los principales cometidos y ejes de trabajo del CMU.

Lista 1

La representación nacional es encabezada por el oncólogo colorado Luis Ney Castillo; a nivel regional montevideano es liderada por Daniel San Vicente, que en el período 2015-2018 integró el Consejo Nacional del CMU. Reivindicando esa actuación, y con el lema “Colegio de iguales”, la lista 1 busca subrayar que no es una propuesta de “élites corporativas”, explicó San Vicente a la diaria. Aseguró que está formada por un conjunto de médicos que tienen independencia de grupos empresariales, partidos políticos (aunque reúne a integrantes de varios de ellos) y corporaciones. Su plataforma cita el liderazgo de San Vicente cuando se creó el programa de Bienestar Médico, que ofrece gratuita y confidencialmente tratamiento, respaldo y contención a profesionales con problemas de salud mental (adicciones, abuso de fármacos, depresión, intentos de suicidio). La lista remarca su oposición a la recertificación médica (el procedimiento que reacredita la competencia para ejercer la profesión), porque no está prevista en la Ley 18.591. Sí está de acuerdo con la educación médica continua, y asegura haberla promovido en relación con la gripe, el zika, el dengue y el consumo de marihuana en adolescentes. San Vicente propone continuar por esa vía, remarcando que la formación tiene que ser “amigable para el médico”, gratuita y dentro de su horario laboral. Entiende que es necesaria, entre otras cosas, porque resulta insatisfactoria la calidad de la formación que brinda la Facultad de Medicina, pero afirma que la recertificación obligatoria implicaría una mayor carga de estrés para los médicos, porque “implica poner en juego el título”, y tampoco está de acuerdo con la recertificación voluntaria, porque implica aceptar algo que la ley no establece, y porque varios proponen que sea un paso hacia la obligatoria.

Lista 1 "Colegio de iguales" Primer candidato al Consejo Nacional: Luis Ney Castillo



Principales ejes:

• Profundizar el programa de bienestar profesional.

• Oposición a la recertificación médica. Apoyo a la educación médica continua en horario laboral.

• Independencia de intereses de la industria farmacéutica y otras corporaciones.



Apoyos: reivindican su “independencia de grupos empresariales, partidos políticos y grupos corporativos”.



Consejos regionales: Montevideo y Sur.

Lista 4

Es liderada por Blauco Rodríguez, especialista en medicina de emergencia y, desde 2010, jefe de la Emergencia del Hospital de Canelones. En diálogo con la diaria, Rodríguez destacó que se trata de un grupo de “jóvenes formados, con experiencia” que ocupan cargos de gestión, y destacó que lograron presentar candidatos en las cinco regionales. Una de sus principales propuestas es bajar el valor de la cuota del CMU (actualmente es de 0,5% del salario nominal para quienes cobran menos de 104.000 pesos, y de 520 pesos para quienes superan ese monto). Plantea, además, generar formas alternativas de financiamiento, como centros de mediación ante demandas –gratuitos para los médicos y que vendan servicios a otros profesionales–, y crear un Centro de Entrenamiento Médico para el perfeccionamiento de recursos humanos en técnicas específicas como la reanimación cardiovascular.

Lista 4 "Médicos por el cambio" Primer candidato al Consejo Nacional: Blauco Rodríguez



Principales ejes:

• Bajar la cuota del CMU y generar métodos alternativos de financiamiento.

• Proceso de educación médica continua nacional (más allá del cometido del CMU); recertificación médica voluntaria y por un sistema de créditos.

• Mejorar calidad asistencial y condiciones laborales del médico; para eso propone luchar por las ocho horas.



Apoyos: Grupo médico Alternativa Sindical.



Consejos regionales: Montevideo, Sur, Este, Oeste, Norte.

La educación médica continua es otra de sus banderas; la lista 4 entiende que hasta ahora el CMU se ha focalizado en temas de bioética médica y en contenidos propios del Colegio, y propone agregar otros vinculados con la práctica diaria, atendiendo particularidades de cada territorio. Apoya la recertificación voluntaria y “por un sistema de créditos” (no mediante una prueba, sino por la asistencia a actividades de formación médica continua). Uno de los puntos de su plataforma es “luchar por las ocho horas laborales para los médicos” y la remuneración por trabajo insalubre, algo que motivó un cruce con José Minarrieta, de la Lista 35, quien declaró a Montevideo Portal que eso demostraba un “profundo desconocimiento” de los cometidos del CMU. Firme en su postura, Rodríguez sostiene que mejorar la calidad asistencial es un cometido del CMU, y que si bien corresponde también a los gremios, el Colegio debe ser “más activo” en esta materia.

Lista 35

“Juntos por la Renovación” hace alusión a la unión, por primera vez, de varias agrupaciones del SMU y toda la Federación Médica del Interior (Femi), lo cual les dio la posibilidad de presentar listas a nivel nacional, explicaron a la diaria los líderes de la agrupación, el mencionado Minarrieta (actual presidente de la Regional Montevideo del SMU) y Diana Domenech (Femi).

Lista 35 "Juntos por la renovación" Primer candidato: José Minarrieta



Principales ejes:

• Desarrollo profesional médico continuado con el fin de diseñar un programa de recertificación médica nacional voluntario y accesible.

• Proveer a los colegiados de un mecanismo de resolución de conflictos a través de la mediación.

• Diseño de un plan estratégico nacional y de planes regionales a tres años, evaluables semestralmente.



Apoyos: Femi y varias listas del SMU.



Consejos regionales: Montevideo, Sur, Este, Oeste, Norte.

Entre los ejes de su propuesta están el desarrollo médico continuo dentro del horario laboral y en todas las áreas, y profundizar en bioética. Plantean lanzar un plan nacional de recertificación voluntaria, que comience el año que viene en el área de medicina general y continúe luego en otras especialidades, como la pediatría. Ya hay más de 30 profesionales formados por el CMU en mediación: la Lista 35 tiene la meta de que los profesionales acudan a ellos para resolver conflictos (en tres años, sólo uno pidió su intervención en Montevideo). “Como en muchos otros temas, el CMU no ha llegado al médico para que el médico sienta que pueda usar este servicio u otros”, comentó Minarrieta en diálogo con la diaria. La agrupación confía en que el Colegio podrá financiar una primera etapa de la recertificación, porque ha generado capital económico suficiente para ello. Minarrieta afirmó que el CMU ha sido omiso a la hora de rechazar conductas corporativas en este período, pese a que combatirlas es parte de su tarea.

Lista 2019

Liderada por la ginecóloga Nancy Murillo, la lista cuenta con el apoyo de todas las sociedades científicas que integran el Sindicato Anestésico Quirúrgico. Dos pilares de lo que defiende esta agrupación son la educación médica continua, “accesible, amena y disponible para todos los médicos, sin obstáculos económicos ni de tiempo”; y la recertificación médica voluntaria, que sea valorada como “un mérito más, no como un demérito”, explicó Murillo a la diaria.

Lista 2019 "Por un Colegio para todos los médicos" Primera candidata: Nancy Murillo



Principales ejes:

• Educación médica continua “accesible, amena y gratuita”; recertificación médica voluntaria.

• Defender los derechos de todos los médicos. Velar por que el médico no esté sometido a presiones por parte de autoridades ni direcciones.

• Profundizar el programa de bienestar profesional.



Apoyo: Sindicato Anestésico Quirúrgico.



Consejos regionales: Montevideo.

La defensa de los derechos de los médicos es otra bandera, con base en pasajes del Código de Ética Médica en los que se habla del ejercicio profesional sin presiones ni discriminaciones. La plataforma de 2019 destaca que el colectivo que la impulsa apoyó la creación del programa de Bienestar Profesional y ahora se propone optimizar lo logrado. No están de acuerdo con bajar la cuota: Murillo sostuvo que no es alta, y que hablar de disminuirla es “una promesa electoral y demagógica”, que se ha hecho en otras elecciones y que por algo no se ha podido cumplir. En cambio, propone “usar sensatamente los ingresos y volcarlos para beneficios del CMU”.

Detalles de la votación Jueves 30, de 8.00 a 20.00. El voto es secreto y obligatorio para todos los médicos habilitados para el ejercicio de la profesión. Las elecciones son reguladas por la Corte Electoral.



Se renuevan íntegramente los órganos directivos: el Consejo Nacional (nueve cargos) y los consejos regionales Sur, Oeste, Norte, Este y Montevideo (cinco cargos cada uno). Los mandatos durarán tres años, de octubre de 2018 a octubre de 2021, sin posibilidad de reelección.



En Montevideo habrá 24 circuitos (tres de ellos para votos observados), todos en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel. En el resto del país habrá 34 circuitos: uno en cada capital departamental (salvo en Maldonado, que tendrá dos) y 15 más en otras localidades. Para votar hay que presentar el Carné Único de Médico o la cédula de identidad. Quien vote fuera de su regional (observado) debe llevar la hoja de votación de su regional.

.