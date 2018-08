FFSP y ASSE coordinaron traslado del Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas al Pasteur

Un grupo de usuarios y de trabajadores del Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas (SEIC) se movilizaron el miércoles al mediodía en rechazo al cierre del servicio. El SEIC funciona en el Instituto de Higiene de la Universidad de la República y depende de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE); allí se atienden por mes entre 2.500 y 3.000 personas con VIH. “No al cierre del servicio. No a la pérdida de un centro de atención policlínico especializado. Respeto a lo acordado con los trabajadores”, decían las pancartas de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP). Por la tarde, representantes de la FFSP se reunieron con autoridades de ASSE y firmaron un preacuerdo. El texto consigna que, a efectos de dar cumplimiento a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), ya se inició el proceso de georreferenciación de los usuarios del SEIC, que consiste en llevar esa atención centralizada a policlínicas barriales. ASSE se comprometió a intentar trasladar el servicio en bloque, suspendió el traslado de dos auxiliares de servicio para el hospital Pasteur y aseguró que coordinará con los trabajadores el proceso de traslado. El traslado se hará hacia el Pasteur, a donde fue, años atrás, el sector de internación del SEIC, en el que ahora sólo funciona la policlínica.

En diálogo con la diaria, Gustavo Gianre, secretario general de la FFSP, se mostró satisfecho con lo logrado, porque se habían enterado por los usuarios, “prácticamente de casualidad”. La FFSP no está de acuerdo con la intención de ASSE de llevar el servicio a policlínicas. Gianre señaló que en el SEIC se atienden muchas personas del interior del país que no quieren que el médico se entere de que tienen VIH; por eso, la FFSP pide que el servicio se mantenga, aunque se incorpore a un hospital general como el Pasteur. El gremio teme, además, que en las policlínicas no haya medicación disponible y que se discontinúen los tratamientos con antirretrovirales.

Maureen Brenson, integrante de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH Sida (ICW Uruguay), acompañó la movilización y participó luego en la reunión con las autoridades de ASSE. En diálogo con la diaria, se mostró conforme con el preacuerdo, pero aseguró que los usuarios seguirán atentos hasta ver que disponen de un ala en el Pasteur en la que puedan atenderse “con personal humanizado”. Usuaria del SEIC desde 1992, Brenson se resiste a la atención en policlínicas, quiere que el servicio esté inserto en un hospital y que los usuarios no estén “repartidos por todos los barrios”. “Ahí tenemos todo: equipo con psicólogo, psiquiatra, asistente social, infectólogo, dermatólogo y médico de medicina general. Hay un personal ya muy sensibilizado”, planteó, aunque se mostró dispuesta a contribuir para sensibilizar al personal del Pasteur. De todos modos, le parece bien que quien lo prefiera pueda atenderse en una policlínica, y valoró que al estar en el hospital les será más fácil agendar consultas con especialistas con los que no cuentan en el SEIC.

Liset Collazo no es usuaria del SEIC pero integra el grupo de organizaciones con trabajo en VIH, por intermedio de la Asociación de Ayuda al Seropositivo. En diálogo con la diaria, dijo estar de acuerdo con la descentralización del sistema de salud, para que “todas las personas tengan derecho a poder atenderse cerca de su casa”. No obstante, transmitió que hay mucho temor “por la discriminación tan grande a las personas con VIH, que al día de hoy sigue igual que en los primeros años de la epidemia. Donde más se discrimina es en la salud, que es donde más esperás otro tipo de respuesta”. Por eso, resaltó la necesidad de “trabajar con el personal de salud y hacer jornadas de sensibilización y actualización”.

Multiplicar

Daniel Márquez, referente de ASSE para poblaciones vulneradas e integrante de la Conasida, planteó que es necesario el traslado del SEIC, porque el VIH debe ser tratado como el resto de las enfermedades crónicas, y argumentó que los “servicios exclusivos facilitan el estigma”. “La medicina moderna apunta a servicios descentralizados”, explicó a la diaria. Aseguró que el usuario podrá elegir dónde atenderse y que los casos de alta complejidad podrán atenderse en el servicio, en el Pasteur, pero agregó que se multiplicará la atención en las policlínicas, algo que puede garantizar ASSE, que tiene la mayor red de atención del país. De hecho, señaló que ya se está descentralizando, y mencionó las policlínicas que funcionan en Bella Unión (Artigas), La Teja y el Cerro; agregó que los antirretrovirales, que antes estaban centralizados en el SEIC, ya están disponibles en la Red de Atención Primaria. Por otra parte, dijo que el SEIC ya no es un servicio de referencia, que ya no se forman allí recursos humanos, y que más de la mitad de los usuarios (6.000 personas) no consultan ahí.

Algo similar declaró a la diaria Alarico Rodríguez, gerente general de ASSE, que resaltó la necesidad de actuar en consonancia con la recomendación del MSP de “acabar con la estigmatización de los pacientes portadores de VIH”. Dijo que el traslado no se hará de “forma impulsiva”, sino “de una forma que estemos seguros de que todos los pacientes están georreferenciados”. La idea es “evitar que [los usuarios] tengan que viajar desde los puntos más remotos al Instituto de Higiene” y que se asegurarán que no se disminuya el nivel de atención.