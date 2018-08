Con énfasis en las enfermedades no transmisibles, comenzó congreso panamericano de salud

Con miras en legislar para controlar las enfermedades no transmisibles (ENT), se inauguró ayer el IV Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas. El evento reunirá por tres días a legisladores especializados de todo el continente para enfocarse en las reformas de salud que están encaminadas en varios países. El diputado Luis Gallo, que integra la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, explicó que se tratarán cuatro temas: “El acceso universal a la salud; las enfermedades crónicas no transmisibles y su marco regulatorio; la salud sexual y reproductiva y la primera infancia; y un aspecto no menor, la lucha contra la tuberculosis”.

Gallo comentó que este año Uruguay es sede porque “los avances que ha habido en derechos en salud han sido formidables, fundamentalmente para los que menos tienen”. “Hay un marco legal muy importante aquí, y los colegas de otros países nos están reclamando que se lo expliquemos: se trata del Sistema Nacional Integrado de Salud, el Seguro Nacional de Salud y el conjunto de leyes que hacen posible la reforma que estamos viviendo”.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, estuvo presente en la inauguración y aseguró que Uruguay avanzó mucho en su reforma sanitaria desde las primeras cinco leyes que la impulsaron. Informó que hoy el país cuenta con 42 prestadores privados y uno público, que aseguran la cobertura de todos los ciudadanos. En cuanto a los desafíos que Uruguay tiene por delante, destacó la lucha contra las ENT. Se refirió a la importancia de la lucha contra el tabaco, y también enfatizó el trabajo que se hace desde su cartera sobre la alimentación, ya que es la base de malos hábitos que derivan en enfermedades como la hipertensión: “Estamos trabajando con distintas aproximaciones para que el consumidor tenga cada vez más información para tomar sus decisiones y llevarlas a su familia”, subrayó.

Además, subrayó el avance del país en el acopio de datos sobre los usuarios. “Estamos en el marco de la modernización del Estado, generando amplios sistemas de información. Tenemos el enorme objetivo de tener la historia clínica electrónica nacional a fines de 2020 para que 100% de los habitantes de este país tengan en esa plataforma única toda la información que a su salud corresponde”, comentó el jerarca. Asimismo, resaltó que otros documentos, como el certificado del nacido vivo y el de mortalidad, ya están funcionando de forma electrónica.

Basso también habló de los desafíos a nivel regional. Indicó que el congreso “es una oportunidad para que se analice la cobertura universal para que de alguna forma las prestaciones que tienen como base el derecho a la salud lleguen a todos los habitantes, independientemente de su condición económica”. Además, planteó como un “desafío muy importante”, tanto para Uruguay como para la región, que se pueda mejorar la calidad del gasto.

En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, lamentó que no hubiera representantes de Venezuela y se solidarizó con la situación que está viviendo ese país. También habló sobre los desafíos en materia de salud en el ámbito nacional. A su entender, durante décadas la combinación del sistema público con el privado mantuvo la cobertura necesaria para todo el país; sin embargo, en la actualidad, “el avance de la ciencia y con ella los costos de atención personalizada erosionaron la ecuación del sistema público, que terminó desmejorando la calidad y el alcance”. Para Gandini, “la igualdad en el tratamiento y el acceso a los medicamentos de alto costo y tratamientos especialmente caros” aún desafían a la administración pública. A su entender, el desafío es “financiar el acceso universal con iguales y más derechos para todos, para vivir más tiempo y con mejor calidad”.