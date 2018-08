Centros de referencia: a un paso de ser ley

El lunes de noche la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República emitió, por cadena nacional de radio y televisión, un informe temático sobre los centros de referencia; se enfocó en el trabajo que hace el Centro Nacional de Quemados –que depende de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y dl Ministerio de Salud Pública (MSP)–, el Servicio de Hepatología del Hospital Militar y el CTI Neonatal y Pediátrico del Hospital de Salto. Arturo Echevarría, presidente de la Junta Nacional de Salud, explicó en el informe que los centros de referencia pueden ser públicos o privados y que conforman “una única unidad asistencial que atiende al conjunto de la población del país; el tema pasa por cuál es la enfermedad o la patología que estamos tratando, y no de dónde uno proviene”. En el informe, Echevarría resaltó que el objetivo es “tener un lugar en el que una determinada patología sea tratada por la gente más experiente en el tema”; dijo que los centros ya existen, de hecho, producto de la necesidad, pero que pronto se aprobará el proyecto de ley.

El 1º de agosto la Comisión de Salud de Diputados votó el proyecto de ley, que había sancionado la Cámara de Senadores en octubre de 2017. En diálogo con la diaria, el diputado Luis Enrique Gallo (Frente Amplio, FA) comentó que seguramente el plenario lo vote a comienzos de setiembre, cuando retome las sesiones, y pronto volverá al Senado, ya que tiene modificaciones. Se prevé una aprobación sin dificultades: el proyecto, que es prioritario para el FA, fue votado en general con el apoyo del Partido Nacional (PN). En la sesión del 1º de agosto, el FA le quitó algunas modificaciones que había introducido en Diputados. Una de ellas es la que define al centro o servicio de referencia, a la entidad o parte de la entidad “que se aboque exclusivamente a la atención de patologías” que reúna tres características: “ser generalmente compleja y de baja prevalencia”, requerir de un elevado nivel de especialización y “demandar recursos tecnológicos de alta especialización que, en atención a la ecuación costo-efectividad, precise la concentración de un número mínimo de casos”. El proyecto del Ejecutivo que fue aprobado por el Senado incluía el término “generalmente” para definir la primera de las tres características. Durante el tratamiento en comisión, los diputados del FA propusieron quitar el término, por entender que era una definición “poco clara”. El PN no acompañó esa modificación. “Vamos a insistir en que se trabaje como alternativa alguna definición que pueda permitir la inclusión de centros como la Teletón o el Cerema [Centro de Rehabilitación Física de Maldonado]”, había dicho el nacionalista Martín Lema en la sesión del 17 de julio. El 1º de agosto, el FA dio marcha atrás y retomó la redacción original. Gallo aclaró a la diaria que no quiere decir que el Cerema o Teletón se conviertan en centros de referencia, y que eso será determinado por la Comisión Honoraria Asesora en Centros y Servicios de Referencia, que será la encargada de evaluar las necesidades del Sistema Nacional Integrado de Salud y de proponer las patologías para las que sea necesario crear un centro o un servicio de referencia, tal como consigna el proyecto de ley. En la sesión del 1º de agosto, Gallo comentó que la rehabilitación, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades raras que lleva a cabo Teletón podría ser incluido en el Plan Integral de Atención en Salud y, por tanto, obtener financiamiento por intermedio de centros de referencia.

Según Gallo, este tipo de centros deben brindar un servicio a nivel nacional, para tener un volumen de trabajo que permita a los profesionales tener la suficiente experiencia, y que justifique la inversión en infraestructura. El trabajo del servicio de enfermedades raras del Banco de Previsión Social también podrá ser un centro de referencia, según Gallo, y no estarían incluidos varios procedimientos cardíacos que suelen cubrir los institutos de medicina altamente especializada, por ser de alta prevalencia.

Un cambio introducido por los diputados del FA es que un representante de los prestadores públicos y privados integren la comisión honoraria, compuesta por delegados del MSP, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Fondo Nacional de Recursos.

El PN no acompaña el artículo de financiamiento, no por discrepar con el texto, sino por no haber recibido suficiente información, a su juicio, del MSP.