Anestésico-quirúrgicos pararán durante 48 horas la próxima semana

La Asamblea del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) resolvió el martes, por unanimidad, declararse en estado de conflicto; fijó un paro nacional en el sector público y privado para el martes 28 y el miércoles 29, y facultó a la Mesa Ejecutiva del SAQ a establecer un cronograma de paros progresivos.

El gremio reclama participar en la negociación colectiva que, en el Grupo 15 del Consejo de Salarios, discute desde hace casi dos meses un nuevo convenio. La declaración de conflicto se extiende “hasta que se reconozca el derecho de nuestro Sindicato de participar en todos los ámbitos de negociación colectiva en representación del anestésico-quirúrgico”, dice el primer punto de la resolución. El SAQ le exige una reunión urgente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y solicita crear un subgrupo específico para el colectivo anestésico quirúrgico. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) es quien representa al colectivo médico en el Grupo 15; la resolución del SAQ “exige” a los integrantes del grupo a no adoptar ninguna resolución o decisión “que afecte al colectivo anestésico-quirúrgico sin que previamente haya participado en la negociación” y haya sido aprobado por el SAQ.

Consultado por la diaria, Marcos Schioppi, anestesista y vocero del SAQ, respondió que hasta ayer no habían recibido respuesta del Poder Ejecutivo, pero acotó que la situación “no se diferencia en nada” del conflicto de 2015 –en el que también reclamaron participación directa en la negociación–, cuando fueron recibidos “recién después del tercer día de paro”. El Grupo 15 es del sector privado, pero el conflicto del SAQ es también en el ámbito público, porque entienden que también allí son excluidos de la negociación.

Según Schioppi, al SAQ no le sirve la propuesta que hizo el SMU, que le pidió al Poder Ejecutivo crear una comisión para discutir, con la participación del SAQ, temas relativos a ese colectivo. El vocero rememoró el conflicto por representatividad que tuvieron en 2015 y dijo que el SMU terminó votando en contra de lo propuesto por la comisión. El Ejecutivo alega que negocia con el SMU porque es el gremio mayoritario, pero Schioppi entiende que dice eso “porque le sirve”, porque algunos sectores, como la bebida y el transporte, tienen muchos subgrupos, y no el de los gremios mayoritarios. “El SMU es el brazo operador del Poder Ejecutivo”, acusó, y anunció que este “va a ser un conflicto importante, porque el Poder Ejecutivo negocia con el que le da la razón”. Schioppi dijo desconocer oficialmente lo que se está discutiendo en el Grupo 15; transmitió que, informalmente, supo que habrá dos franjas de aumentos: una menor para quienes ganan más, y una superior para los que ganan menos. Por otra parte, según Schioppi, el Ejecutivo quiere “congelar los actos médicos hasta que se recategoricen” y reclama que no es posible que otros discutan la categorización de un trabajo que desconocen. Recordó, además, el conflicto de 2012, cuando se crearon los primeros cargos de alta dedicación, lo que fue apoyado por el SMU, con la total oposición del SAQ.

En el paro de 48 horas de la semana que viene los anestésico-quirúrgicos cumplirán con las cirugías de urgencia, emergencia y coordinadas oncológicas, con las visitas posoperatorias de quienes están internados y con algunas policlínicas, como las de alto riesgo obstétrico e interrupción voluntaria del embarazo, porque debe cumplir con plazos legales, explicó Schioppi. No harán cirugías programadas. “Van a aumentar un poco más las listas de espera”, reconoció el vocero, que acotó que “muchas mutualistas están trabajando a media máquina o a cuarta máquina” porque han declarado feriados quirúrgicos –suspenden cirugías programadas– para alivianar los sobrecostos que se dan durante el invierno.