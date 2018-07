Gremiales de la salud privada reiteraron pedido de pautas de negociación al Ejecutivo

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) hicieron ayer una conferencia de prensa conjunta en la sede del SMU en las que las dos gremiales que integran el grupo 15 del Consejo de Salarios que nuclea a los trabajadores de la salud privada marcaron su posición tras la primera reunión realizada la semana pasada en la que, según argumentaron, el Poder Ejecutivo aún no estableció los lineamientos básicos para comenzar a negociar.

“Ante la ausencia de lineamientos por parte del Poder Ejecutivo vemos un escenario que seguramente será de conflictividad”, dijo Gustavo Grecco, presidente del SMU.

Según informaron a la diaria fuentes gremiales, hasta que el Ejecutivo no defina el sector en el que se ubica el grupo 15 –intermedio o dinámico– y no responda a algunos planteos, los gremios no darán a conocer sus plataformas de reivindicaciones en forma completa, ya que eso podría ser utilizado en la negociación. “Tenemos que saber en qué cancha vamos a jugar. Hasta no saber algunas premisas de la negociación colectiva nosotros no vamos a mostrar las cartas”, afirmaron. La próxima instancia de negociación del grupo 15 está convocada para el miércoles 11 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.