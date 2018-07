Graciela Ubach: “No soy una burócrata, pero soy muy cuidadosa de la aplicación de las pautas de gestión pública”

Graciela Ubach, directora del Hospital de Clínicas (HC), explicó a la diaria la postura de la comisión directiva de la institución, luego de que en las últimas semanas la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTCH) denunciara el cese de 43 funcionarios que se estaban desempeñando en régimen de suplentes en varias áreas.

“Estos 43 suplentes provienen de un concurso anterior realizado hace tres años. En ese concurso ganaron 254 personas, de las cuales a lo largo de estos tres años se titularizaron 184. La vigencia de este llamado que ahora venció era de dos años, pero se dio lugar a una prórroga de un año para dar tiempo al proceso del nuevo llamado, que se homologó ahora”, contó Ubach, quien agregó: “Nosotros a veces tenemos dos o tres vacantes de cargos titulares, que son las que nos sirven de base para la realización del nuevo llamado. Si no se generan nuevas vacantes, contratamos suplentes, siempre de acuerdo a las necesidades que tengan los diferentes servicios que funcionan en el hospital. Además, nosotros podemos llamar la cantidad de personas para las cuales hay presupuesto”.

La directora del HC explicó que en el tribunal de los concursos que se hacen en la institución hay integrantes de diferentes áreas del hospital y también una persona que es designada por la UTHC, un representante de los trabajadores. A propósito, Ubach dijo que durante todo el proceso del concurso que actualmente se homologó “no hubo un solo reclamo, porque además estaba claro y todos sabían que cuando se homologa un nuevo concurso cae el anterior. Todo se hizo dentro de las pautas y con conocimiento de todos los involucrados”.

Ante esta situación, la UTHC planteó a la comisión directiva del HC la postergación por uno o dos meses de la homologación del nuevo concurso, de manera de que las personas que queden sin trabajo tengan margen de tiempo para encontrar otro empleo. Pero eso para Ubach es inadmisible: “Eso es una ilegalidad y yo no soy una burócrata, pero soy muy cuidadosa de la aplicación de las pautas de gestión pública. Y argumentan además que detrás de esto hay decisiones políticas, y yo estoy harta de que con ese argumento de las decisiones políticas no se tengan en cuenta las pautas de respeto a todos los trabajadores y no a algunos en desmedro de otros. Nosotros tenemos pautas y normativas de la Universidad de la República que de repente a algunos les pueden parecer una estupidez, pero para mí es un gran honor trabajar en ese marco y con esas pautas”.

Por otra parte, Ubach negó rotundamente la precariedad de los contratos de los funcionarios ahora cesados, algo que argumentaba la UTHC.

“A los suplentes se les paga por jornada trabajada y además se les paga la licencia no gozada y la parte del aguinaldo que les corresponde por los días trabajados. Tienen, además, la licencia que les corresponde de acuerdo a los días que hayan trabajado. Pero además hay otras cosas. Por ejemplo, la UTCH planteó que las personas que trabajan como suplentes tengan licencia por estudio y eso no es posible. Porque la situación es que hay un funcionario titular que por la causa que sea no está trabajando, entonces se convoca a un suplente, y a su vez si ese suplente tiene licencia por estudio, habría que convocar a un tercer trabajador para ocupar el cargo. Eso no tiene sentido. Porque, además, en el HC cuando un funcionario está certificado cobra el 100% del salario durante todo el tiempo que lo esté, ya sea uno, dos o tres años. Entonces por un cargo estaríamos pagando tres veces, por lo que ese pedido es imposible desde el punto de vista presupuestal, es una posición irracional. Las cosas no funcionan así en ningún ámbito de la Universidad”, concluyó.