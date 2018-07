FUS y SMU en conflicto por “estancamiento” de negociación salarial

"Fue una muy buena movilización a nivel nacional, hubo trabajadores de todo el país", evaluó en diálogo con la diaria Eolo Mendoza, secretario de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Ayer los trabajadores no médicos de las mutualistas hicieron un paro parcial para asistir a la movilización que originalmente se iba a hacer frente a las puertas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero debido a la lluvia, se hizo en el Platense Patín Club. La FUS demostró que no está sola: en la conferencia de prensa fue acompañada por dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

El 13 de julio la FUS se declaró en conflicto por los escasos avances que están consiguiendo los sindicatos de la salud en las negociaciones de un nuevo convenio colectivo (Grupo 15). El Poder Ejecutivo catalogó a la salud privada como sector de crecimiento económico “medio”, y los sindicatos reclaman que sea considerado como sector “dinámico”, que tiene mayores incrementos salariales; por otra parte, los empleadores no les han dado respuesta a los gremios sobre sus plataformas reivindicativas, con las que apuntan a obtener mejoras salariales y laborales que deberían ser costeadas, en parte, por las empresas (“en caso de definirse un sector que no sea dinámico, la diferencia del ajuste salarial será financiada por las empresas sin traslado a cuota”, es decir, sin que se pida un aumento de la cuota que paga el Fondo Nacional de Salud, plantearon los gremios).

El Consejo Central de la FUS sesionará hoy para evaluar si profundiza el conflicto. Según dijo Jorge Bermúdez en un entrevista publicada por el portal del PIT-CNT, no descartan la ocupación de centros de trabajo.

El SMU, por su parte, se declaró en conflicto en la sesión del Comité Ejecutivo del miércoles. “Lo resuelto por el gremio es en rechazo al estancamiento en las negociaciones del Grupo 15, el que lleva tres reuniones en el MTSS”, dice el comunicado del SMU, que añade que no se descarta la implementación de medidas gremiales “si desde el Poder Ejecutivo y el sector empleador no dan respuesta a la plataforma conjunta presentada por los gremios” (ver recuadro).

Despacito

El SMU, la FUS y la Federación Médica del Interior (Femi) formulan el planteo de manera conjunta –cada gremio tiene, además, sus propias reivindicaciones– y se aferran a la idea de que este es un sector dinámico de la economía y superavitario, porque el balance consolidado del ejercicio 2017 de las mutualistas tuvo un superávit de 950 millones de pesos.

El sector empresarial piensa diferente. “El superávit, como lo quiere mostrar el SMU, no revierte los grandes déficits operativos que venimos arrastrando, y esos déficits se han venido resolviendo con mayores financiamientos que en algún momento hay que pagar”, explicó a la diaria Daniel Porcaro, negociador en el Grupo 15 por las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) de Montevideo. Porcaro alegó, además, que si bien las mutualistas del interior del país presentan superávit y hay algunas de Montevideo que tuvieron “resultados extraordinarios”, otras instituciones capitalinas volvieron a tener déficit operativo. “Los márgenes nuestros son muy reducidos”, dijo, y señaló que el hecho de “tener los precios regulados” les impide hacer frente a “toda presión sobre los costos”. “De todas maneras, estamos estudiando todas las plataformas, no nos pronunciamos todavía por sí o por no, pero los márgenes son muy afinados; lo que no esté dentro de la pauta del Poder Ejecutivo vamos a tener que estudiarlo muy bien para que no comprometa más las finanzas de las instituciones”, detalló Porcaro, quien transmitió que las IAMC de Montevideo miran el tema “con mucha prudencia”.

Porcaro argumentó que “no es un tema fácil ni que se pueda resolver rápidamente, cada una de las plataformas hay que estudiarlas, para ver las repercusiones tanto económicas como desde el punto de vista asistencial y operativo de las instituciones”. Las IAMC de Montevideo volverán a reunirse el martes para definir qué postura llevarán a la próxima reunión del Grupo 15, que se hará el 7 de agosto.