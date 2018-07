FUS se declaró en conflicto por negociación

Alrededor de 220 trabajadores participaron el viernes de la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), en representación de más de 60 sindicatos de todo el país. “Analizar la marcha del Consejo de Salarios” fue uno de los dos puntos del orden del día. El convenio colectivo del sector venció el 30 de junio y hasta ahora el grupo 15, de la salud privada, se reunió dos veces, pero la marcha de las negociaciones no conforma a los trabajadores. En diálogo con la diaria Victor Muniz, integrante del Consejo Central de la FUS y representante de los trabajadores en la Junta Nacional de Salud, expresó que “las negociaciones están estancadas” porque “las patronales todavía no han manifestado respuesta a la plataforma de la FUS” y debido a que “el Poder Ejecutivo entiende que la salud está en el grupo ‘medio’ y no en el grupo ‘dinámico’, que es lo que reclamamos”. La diferencia se mide en plata: para las áreas que se ubican en el sector “medio” el Poder Ejecutivo definió que el aumento durante el primer año de vigencia del convenio será de 7,5%, y de 7% en el segundo año; si el sector se cataloga como “dinámico”, los aumentos anuales serán de 8,5% y 8%, respectivamente.

Por eso, la FUS se declaró en conflicto y fijó una movilización para el jueves 26 de julio; todo dependerá de qué ocurra dos días antes, el martes 24, cuando se hará la tercera reunión del grupo 15.