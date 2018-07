“El primer paso para prevenir el suicidio es hablar sin prejuicios”

Dos cabezas piensan mejor que una: este principio puede ser un primer paso para la resolución de problemas, incluso aquellos que provocan ideas suicidas. Compartir las preocupaciones, dejar que otro vea lo complejo de una situación, podría ser una forma de disipar los pensamientos hirientes. Esto es lo que intenta hacer el proyecto Te Veo Mañana: concientizar sobre la importancia de “hablar del suicidio, que se desmitifique, que se saquen los prejuicios”, comentó a la diaria su fundadora, Stephanie Espíndola, licenciada en Comunicación. Además, es un puente entre quienes precisan ayuda y profesionales de la salud que se ofrecen voluntariamente a trabajar.

Te Veo Mañana surgió hace poco más de un año por iniciativa de Espíndola, quien, motivada por una experiencia personal, se unió a otros compañeros para crear una plataforma digital que circule en las redes. Sobre el objetivo del proyecto, la fundadora detalló: “Intenta que realmente se entienda que todos pasamos por ciertos momentos –nosotros no vamos a juzgar por eso–, el tema es salir adelante y que sobre todo se puede hablar, porque al hacerlo se puede llegar a repensar la decisión”.

En la página web se puede acceder al contacto de psicólogos que trabajan voluntariamente. Por el momento están cubiertos la capital del país y Canelones, pero el proyecto busca tener especialistas referentes en todos los departamentos. Según Espíndola, “la ayuda muchas veces está centralizada en Montevideo”; por esta razón es que también suelen trabajar fuera del área metropolitana.

El proyecto no se quedó sólo en el mundo virtual; generaron talleres de corte lúdico para traer el suicidio a colación. “Nos basamos mucho en el juego porque intentamos que la gente hable del tema sin prejuicios, y eso a veces significa superar la barrera de la confianza”, explicó Espíndola. Puntualizó que los talleres se basan en los mitos que giran en torno a estos temas: “Básicamente dividimos al público en dos grupos, establecemos la dinámica con preguntas disparadoras, hacemos juegos entre ellos para que puedan observar los mitos respecto del suicidio y después armamos el taller sobre el debate de los juegos”.

Espíndola remarcó que la mayoría de las visitas son al interior y que los lugares que más han visitado son las escuelas agrarias, que utilizan el taller como dinamizador y puerta de entrada al tema. De todas formas, comentó que han hecho actividades para todas las edades, incluso en un centro de jubilados.

“Los talleres son muy movilizadores en lo emocional e invitan a hablar del tema. Nos ha pasado que muchas personas empezaron a decir que tuvieron pensamientos al respecto, que se han deprimido, incluso que han evaluado terminar con su vida y que por un motivo u otro no lo han hecho”, acotó la profesional, y subrayó que en esas situaciones quienes relatan “se centran en lo que los llevó a no hacerlo y lo comparten con el resto de las personas, y eso funciona como una ayuda”, porque muestra que se pudo salir de la angustia.

Gran parte de las personas que se contactan con Te Veo Mañana no buscan ayuda para ellos mismos sino para un ser querido que ven sufrir. En este caso la organización recomienda: “Encarar una conversación sincera, no darle vueltas al asunto y comunicarse teniendo las cosas claras. Preguntarle a la persona qué le pasa y si la podemos ayudar en algo. La gente generalmente dice que no ve salida, no evade el tema, pero como no estamos acostumbrados a tener este tipo de charlas pensamos que la gente no nos va a decir la verdad. Lo que sucede es que si llegamos a un nivel de conexión la gente sí te dice lo que le está pasando, porque sí quiere salir, necesita ayuda; no lo pide directamente, pero sí con actitudes”.