Precios dispares para vacunarse

La vacuna de la gripe es gratuita y está recomendada, especialmente, para los grupos más vulnerables al virus: personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, embarazadas, niños menores de cinco años y trabajadores de la salud. Días atrás, llegó a la diaria un ticket de pago de la Asociación Española en el que consta que una señora mayor tuvo que pagar 1.665 pesos para ser vacunada en su domicilio. Los adultos mayores son muy susceptibles a las enfermedades respiratorias, y en algunos casos su traslado a un vacunatorio no sólo puede ser difícil, sino contraproducente. Aun así, hay lugares donde tienen que pagar una abultada cifra para recibir la medicación.

Consultado por la diaria, el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, explicó que “hay varias prestaciones que no son obligatorias” y que “en la medida que no son obligatorias el Ministerio [de Salud Pública] no pone valores”. Agregó que la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud hizo obligatorio que todos los prestadores de salud tuvieran la misma canasta de prestaciones, y que “antes por una prestación que hoy es obligatoria una institución cobraba un ticket y otra cinco tickets. Hoy está regulado, pero siguen estando afuera cosas que no son obligatorias, y por tanto las instituciones tienen la libertad de cobrar lo que consideran correcto”, reconoció.

Según supo la diaria, la Asociación Española es la mutualista que cobra más caro por este servicio. El Casmu cobra 1.000 pesos, el Hospital Evangélico 700 pesos y el Círculo Católico 150 pesos, mientras que en otras mutualistas, como Médica Uruguaya, Universal y Casa de Galicia, es gratis; en varias de ellas se solicita tener una orden médica que indique que la persona no puede trasladarse. El SMI, por su parte, no tiene más servicio de vacunación a domicilio, y en Gremca el telefonista recomendó llamar al día siguiente porque era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta.