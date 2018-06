Más vale prevenir

Gary Smith es médico, profesor de Pediatría, Emergencia Médica y Epidemiología de The Ohio State University, y durante muchos años fue el encargado de la sala de emergencia del hospital pediátrico más grande de Estados Unidos, el Nationwide Children’s Hospital, situado en Columbus Ohio. “Como médico estaba tratando niños y era cada día la misma cosa, veía las mismas heridas, los mismos choques, y sabía que era posible prevenir las lesiones antes de que ocurran; es un método de salud pública más que un método de tratamiento clínico”, explicó a la diaria el martes 12 de junio, en el Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil que organizó la Fundación Gonzalo Rodríguez en Buenos Aires. Con el foco en la prevención de las lesiones más comunes, Smith fundó la Alianza para la Prevención de Lesiones Infantiles, un centro de investigación en el que trabajan más de 50 personas, 15 de ellas universitarios, que da pautas sobre el diseño de dispositivos que eviten las lesiones de tránsito, ahogamientos, quemaduras, caídas e intoxicaciones, entre otros. Es así que recomiendan dispositivos de retención infantil para los vehículos, y una serie de artículos, muebles, juguetes (piscinas, por ejemplo) que eviten los accidentes domésticos que pueden ser mortales. Además de educar en seguridad, Smith propone “cambiar el ambiente y el diseño de productos”, por ejemplo, optando por coches que prevengan lesiones o hacer calles y carreteras seguras.

“La mortalidad causada por el tráfico está bajando en Estados Unidos, pero no tan rápido, y si podemos usar los medios que hemos aprendido antes para combatir las enfermedades infecciosas para prevenir las lesiones, podríamos hacerlo mejor. Desafortunadamente es algo que no hacemos siempre; es muy común que pensemos en términos de culpa, pero decir que es la culpa de los padres o de los fabricantes no ayuda a nadie. Cien años antes aprendimos que este enfoque no sirve para combatir las enfermedades infecciosas, no ayudó decirles a los padres ‘este niño murió porque usted no hirvió el agua y tuvo una enfermedad’, el foco estuvo puesto en prevenir el microbio, crear sistemas de agua potable y saneamiento, poner el foco sobre el diseño”, insistió.