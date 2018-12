Niña que tuvo leishmaniasis fue dada de alta

La niña de Salto que contrajo leishmaniasis fue dada de alta, informó ayer el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Jorge Quian, quien afirmó que no tendrá secuelas, porque al recibir tratamiento a tiempo, las personas que son “inmunocompetentes”, que no tienen otra enfermedad previa de base, como esta niña, “quedan curadas”. La leishmaniasis es causada por un protozoo parásito del género Leishmania, cuyo reservorio por excelencia son los perros; es transmitida a humanos y a otros perros a través del flebótomo, una pequeña mosquita que se detectó por primera vez en Uruguay en 2010 en Salto y Bella Unión, a donde llegó desde el norte, por el río Uruguay. Lucía Alonso, directora de Epidemiología del MSP, aclaró ayer que no afecta a cualquier persona, sino a quien es inmunodeprimido, así como a adultos mayores y bebés.

Ante el primer caso de leishmaniasis en humanos, el MSP reafirmó ayer las estrategias que se están desplegando, en conjunto con las autoridades departamentales de Salto y la Comisión Zoonosis.

Quian insistió en que lo fundamental es evitar el flebótomo, para lo que deben eliminarse los sitios que habita: áreas con los restos de poda, materia orgánica y los gallineros en las proximidades de las casas. Se fumigó en el entorno de las nueve manzanas que rodean la casa de la niña que fue afectada, y se visitaron 311 viviendas de esas manzanas, en las que no identificaron personas con síntomas de leishmaniasis (fiebre prolongada e inexplicable, agrandamiento del bazo y del hígado, y afectación de glóbulos rojos, blancos y plaquetas).

El MSP recomienda la eutanasia de los perros infectados; según datos del MSP, en Salto y Bella Unión se testearon cerca de 12.219 perros, dieron positivo 679 y 90% fueron sacrificados por voluntad de los dueños; Quian adelantó que, tras el primer caso en humanos, el MSP quiere llegar a 100% de los sacrificios. Hasta ahora el flebótomo no se ha expandido a otros departamentos.

El diputado nacionalista Gastón Cossia confirmó ayer a la diaria que, a su solicitud, la Comisión de Salud resolvió ayer citar al ministro de Salud, Jorge Basso, para que dé explicaciones sobre las acciones para combatir la leishmaniasis, y que lo recibirá de forma integrada con la Comisión de Derechos Humanos, porque la diputada colorada Cecilia Eguiluz hizo un planteo similar en esa comisión. La expectativa es que concurra “a la brevedad”, dijo Cossia.