El Sindicato Médico del Uruguay considera pedirle la renuncia a Basso

El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) barajó hoy la posibilidad de pedirle la renuncia al ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Ellos entienden que “la falta de voluntad política” del jerarca no hace avanzar la Comisión de Calidad Asistencial y Condiciones de Trabajo que se creó en el convenio colectivo de la salud privada (Grupo 15) que, entre otras cosas, apunta a bajar a cuatro el número de pacientes por hora que atiende un médico en su consulta en policlínica. A la falta de avance desde lo político se le suman las “constantes trabas impuestas por las empresas”, aseguran desde el SMU. Según dijo a la diaria Gustavo Grecco, presidente del sindicato, “ya hay un documento que está para firmar” sobre los aspectos conceptuales del cambio y estarían las condiciones dadas para empezar a hablar de la instrumentación.

La comisión comenzó a trabajar hace más de dos meses y tiene plazo hasta abril de 2019. En este tiempo se ha trabajado sobre el acuerdo firmado el 3 de octubre al que el Ministerio de Salud Pública (MSP) le agregó algunos puntos que, según Grecco, son para que el cambio a cuatro pacientes por hora “contribuya realmente a la mejora de la calidad asistencial”, el mismo objetivo que persiguieron el SMU y la Federación Médica del Interior (Femi) cuando también hicieron sus observaciones. La insistencia del SMU en firmar se debe, en parte, a “la presión de los miembros del sindicato y de las sociedades científicas que han impulsado esta iniciativa”.

Para Grecco, las empresas fueron quienes hicieron menos propuestas y son las que aún no se deciden a firmar y avanzar. El representante sindical agregó que Basso aún no está conforme con el documento y que desea además que las empresas estén de acuerdo, por lo que propone dilatar los tiempos; sin embargo, para Grecco “no hay contenido sustancial para demorar el trabajo de esta comisión porque las empresas no han aportado mucho en los 70 días de trabajo y no parece que haya voluntad de trabajarlo más”.

El jueves 20 se volverá a reunir la comisión y esa es la fecha que marcaron en el SMU para que el MSP y las empresas avancen en el proceso. De lo contrario tomarán medidas, entre las que no descartan pedirle la renuncia al ministro. También esperan que en estos días el presidente de la República, Tabaré Vázquez, interceda en este ámbito para solicitarle a la cartera “que acelere los procesos para poder firmar antes de fin de año y avanzar”; Grecco aseguró que hasta el momento continúan esperando la respuesta desde Presidencia.

Consultado sobre el avance en la comisión de recategorización del acto quirúrgico -que a diferencia de la de Calidad Asistencial tiene como fecha límite de resolución fin de mes- Grecco aseguró que el SMU está respetando el proceder de los delegados del Sindicato Anestésico- Quirúrgico: “estamos respetando el hecho de que los colegas tengan su lugar y su marco de negociación”. Asimismo, hay otras comisiones que se formaron en la órbita del grupo 15 que también tienen 180 días para resolver y aún no han comenzado a reunirse. En ese caso Grecco comentó que “primero se tienen que cerrar estos capítulos para continuar trabajando”.