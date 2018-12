El fiscal de Crimen Organizado pidió el procesamiento del ex director del hospital de Bella Unión

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió el procesamiento sin prisión de Marcos García, ex director de Bella Unión, por conjunción del interés personal y el público.

Pacheco indicó que García utilizó su cargo en el hospital para desmantelar el servicio de ambulancias que éste tenía y reemplazarlo por un servicio tercerizado provisto por su propia empresa, Siemm SRL. En la causa también estaban involucrados otros dueños de la empresa y ex directores de hospitales de ASSE, Federico Eguren y Rodrigo Barcelona. El fiscal consideró que estos últimos no cometieron delito porque, a diferencia de García, no tenían poder de decisión en el hospital de Bella Unión cuando se cometieron las irregularidades.

Los tres médicos fueron relevados de sus cargos recientemente por ASSE a raíz de estas presuntas irregularidades.