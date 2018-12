Casmu ofreció una “respuesta parcial e insatisfactoria” a los reclamos planteados por el sindicato médico

Desde la semana pasada el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) está en conflicto con la mutualista Casmu; los médicos denuncian pérdida de puestos de trabajo y actitudes antisindicales de la empresa. Ayer volvieron a reunirse todas las partes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) luego de que el encuentro del martes 18 terminara en un cuarto intermedio, sin acuerdos. En esta oportunidad hubo ciertos avances, aunque la empresa presentó propuestas sobre dos de los cuatro puntos que reclama el SMU; es por esto que desde el sindicato evalúan que la “la respuesta es parcial e insatisfactoria” y apelan a que se avance más la próxima semana, aseguró a la diaria Federico Preve, de la unidad de negociación del SMU.

La plataforma de los trabajadores busca mejoras en cuatro puntos: la pérdida de horas y puestos de trabajo del servicio de pediatría de Asistencia Vital Básica (ambulancias no especializadas) de la emergencia móvil 1727; el “desmantelamiento del servicio de practicantes” de la mutualista; la titularización de los médicos de cuidados paliativos; y la pérdida de horas de los médicos de la puerta de emergencia. Según indicó Preve, Casmu presentó por escrito sus contraplanteos sobre dos de estos temas. Por un lado, “aceptaron una propuesta que le hicimos desde el SMU para trabajo de estudiantes de medicina en diferentes lugares, al menos iban a evaluarla”, comentó el sindicalista, y agregó que por otra parte, “se comprometieron a que no haya pérdida de horas ni de médicos en la pediatría de la 1727, tanto titulares como suplentes fijos”.

Sin embargo, sobre este último punto, Preve aclaró: “desde el punto de vista formal sí estaría resuelto el tema de la 1727, pero tenemos quejas de más de diez pediatras diciendo que si bien esto está escrito no estaría siendo cumplido. En estos días nosotros vamos a recoger la información del colectivo de médicos y el jueves que viene vamos a ponerlo sobre la mesa, a ver si ellos están cumpliendo con lo que nos dijeron”.

Sobre los otros puntos, los representantes del Casmu no llevaron un compromiso por escrito pero sí hablaron en la reunión y dijeron estar de acuerdo con que “los médicos de cuidados paliativos no necesariamente tienen que ser internistas, que es el planteo del colectivo porque ya hay una diplomatura de cuidados paliativos”, señaló Preve. El SMU espera que la semana que viene la mutualista plantee “una respuesta integral a todos los puntos de la plataforma”; en caso contrario “el Ejecutivo del sindicato tendrá que evaluar medidas; al día de hoy tenemos una respuesta parcial, que no contempla todos los puntos”.