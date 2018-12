Anestésico quirúrgicos paran hoy y mañana en mutualistas de Montevideo

¿Cuánto se paga por cada intervención anestésico-quirúrgica? ¿El pago se ajusta al esfuerzo que implica? De eso se ocupa la comisión de recategorización de actos quirúrgicos formada tras la firma, el 3 de octubre, del convenio del grupo 15 (salud privada), que fijó un plazo de 90 días para definir las nuevas categorías. La comisión, citada por la Junta Nacional de Salud (Junasa), tuvo su segundo encuentro sin mayores avances, porque las mutualistas no aportaron la información básica para la discusión, según informó a la diaria Neder Beyhaut, del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ). El SAQ discrepa con el trabajo de la comisión, y también con el del grupo 15, en el que no tiene representación directa.

Según dijo a este medio Daniel Montano, vocero del SAQ, el presidente de la Junasa, Arturo Echevarría, admitió que cuando termine el trabajo de la comisión “habrá bajado la masa salarial”, y eso implica que habrá “una disminución salarial encubierta”. El SAQ acepta que se recategoricen las intervenciones, pero no la propuesta al respecto del Ministerio de Salud Pública Por eso, además de alentar a sus representados a renunciar a las mutualistas y quedar en régimen de libre contratación, se contactó con esas instituciones para trabajar en otra propuesta. El miércoles finalizó su conflicto con el CASMU, al firmar un convenio que establece un ámbito bipartito de negociación colectiva sobre el tema, y dejó sin efecto el paro de 48 horas previsto. Según explicó Montano, los tranquilizó el compromiso del CASMU de no variar la masa salarial del sector. “Lo que proponemos es sentarnos a conversar, hacer la recategorización incorporando técnicas que no estaban, actualizando otras, pero al final el dinero es el mismo, o sea que al CASMU no le sale un peso, lo hacemos con un criterio técnico y no con un criterio de ahorro”, afirmó. Gustavo Bogliaccini, presidente del CASMU y cirujano de profesión, expresó en Radio Uruguay su conformidad con el acuerdo y dijo que son los anestésico-quirúrgicos quienes pueden clasificar las operaciones según los criterios que manejan, porque es “un tema absolutamente técnico”.

A su vez, el ministro de Salud, Jorge Basso, reafirmó ayer que es preciso “superar este mecanismo de pago exclusivamente a destajo”, que en ninguna parte del mundo se recomienda.