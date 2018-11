CUDIM y ASSE harán el primer centro de imagenología en emergencia del sector público

En un accidente cerebrovascular cada minuto cuenta, por eso es imprescindible que en un mismo espacio los médicos puedan hacer todos los estudios necesarios mientras operan. Con esto en la mira, el hospital Maciel de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se unió al Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) –que también es público– para crear un centro de diagnóstico por imágenes anexado a la emergencia, equipado con tecnología de punta, en el que trabajarán profesionales especializados. Esto permitirá que “el paciente puede pasar de un equipo al otro, sin necesidad de que sea trasladado por una ambulancia o se mueva de un piso al otro”, explicó a la diaria el director del hospital, Álvaro Villar. Los nuevos equipos estarán disponibles el año que viene, y se espera que se termine la obra a fines de 2019.

CUDIM es un centro especializado que utiliza tomografías por emisión de positrones (pet) para el diagnóstico y la investigación de enfermedades oncológicas y neurológicas. Desde su creación, en 2010, hizo más de 26.000 estudios, una cifra importante en comparación con centros similares de la región. Además, capacita recursos humanos en la investigación clínica y biomédica. No es la primera vez que se asocia con ASSE; de hecho, el resonador que tienen en su sede cubre parte de las demandas del sector público.

El nuevo servicio en el Maciel busca cubrir la demanda de ASSE y se complementará con otros prestadores públicos, como los hospitales Militar, Policial y del Banco de Seguros del Estado. Además, los servicios podrán venderse a las mutualistas privadas en caso de que lo necesiten. El espacio contará con un nuevo angiógrafo, un equipo médico que utiliza rayos X y sistemas digitales para mostrar imágenes en las que sólo se ven las arterias y las venas del organismo; permite identificar varias enfermedades, como aneurismas o malformaciones en los vasos sanguíneos, y tratarlas. Según detalló Villar, este equipo estará conectado con un resonador y dos tomógrafos, para asegurar toda la variedad de estudios necesarios.

En la firma del convenio, que se hizo el miércoles en el medio de la obra en construcción, estuvieron Villar, Marcos Carámbula, presidente de ASSE, y Jorge Basso, ministro de Salud Pública. Para Villar, este centro “es una experiencia muy potente del punto de vista del sector público y va en la línea de buscar sinergias, acuerdos, complementaciones, y garantiza a la ciudadanía que los dineros públicos están destinados adecuadamente a la atención de la salud”.

La obra se financiará con fondos de ASSE y del CUDIM; el personal que trabajará también será de ambas instituciones. En particular, los investigadores del CUDIM podrán por primera vez hacer estudios en pacientes traumatizados inestables o que acaban de salir de cirugía, algo que hasta el momento no exploraron por no estar asociados a un hospital. Para el Maciel la asociación “es importante desde el punto de vista de la gestión”, ya que el CUDIM tiene “muy buenos resultados”, dijo Villar, y ha logrado resolver la necesidad de estudios que tenía ASSE, así como “investigar y producir conocimiento”. El hospital no se queda atrás en cuanto a logros en la investigación, ya que es un centro de referencia de ASSE en neurocirugía, aneurismas cerebrales y cirugía vascular, y con esto se perfila como un centro de referencia en imagenología.