Continúa paro de anestésico-quirúrgicos; MTSS convocará al Grupo 15 para el pedido del SAQ

El Sindicato Anestésico-Quirúrgico (SAQ), que nuclea a 14 sociedades científicas, comenzó hoy un nuevo paro en sus actividades que se extenderá hasta el miércoles inclusive. La medida, de 72 horas, había sido anunciada semanas atrás y se suma al paro de 48 horas que ya había hecho diez días atrás. La pelea del SAQ es por tener participación en los ámbitos de negociación colectiva. En concreto, reclama por la falta de actividad que ha tenido el Grupo 15 (salud privada) del Consejo de Salarios desde que se firmó un acuerdo salarial, hace poco más de un mes; el SAQ solicita la instalación de mesas de trabajo que a su entender ya deberían estar funcionando y pide crear un subgrupo para discutir aspectos específicos de su profesión, en el que haya delegados directos del SAQ, ya que no consideran que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) sea un buen portavoz de sus intereses.

El paro ha sido la principal medida de protesta tomada por el SAQ este año. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, declaró que por cada paro son cerca de 1.000 las personas que no pueden ser operadas. Daniel Montano, dirigente del SAQ, en diálogo con la diaria opinó que esa cifra es correcta, en tanto se calcula que son de 300 a 400 las operaciones realizadas por día, pero que “es muy difícil determinar realmente cuántas operaciones se suspenden porque estos paros estaban previstos y no se programaron operaciones para la fecha”.

El SAQ demanda al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que interceda en el ámbito del Grupo 15 para poder discutir la creación del subgrupo, “pero hasta el momento no han atendido el teléfono”, criticó Montano. Sin embargo, Jorge Mesa, responsable de la Dirección Nacional de Trabajo, dijo a este medio que “el ministerio no puede resolver la creación del subgrupo porque el Consejo de Salarios no es un órgano administrativo ministerial”. Aun así, Mesa anunció que, “como una excepción”, llevarán el planteo del SAQ al Consejo de Salarios para que se vote allí la creación del subgrupo.

Mesa explicó que usualmente la creación de nuevos ámbitos de negociación se hace a pedido de una de las partes sociales del Consejo de Salarios: “La cámara empresarial o sindicatos de los que están en el grupo son los que deberían llevar el planteo para discutir”. En este caso ninguna organización elevó la demanda del SAQ, por lo que el tema nunca entró formalmente al ámbito de discusión. “A mediados de esta semana, probablemente el miércoles, se estará convocando una reunión del Grupo 15, y ahí se planteará el tema; luego dependerá de lo que voten los integrantes”, indicó Mesa.

Consultado acerca de cómo ve la creación de un subgrupo, el jerarca expresó: “Yo tengo una opinión, pero es el grupo el que tiene que resolver. A mi entender la estructura de negociación que tenemos está lo suficientemente estirada como para agregarle mesas de profesionales; no es una respuesta solamente a los anestésico-quirúrgicos, no se trata de ellos, es cómo funcionan las mesas en general”.

Acto quirúrgico

A principios de octubre el Consejo de Salarios resolvió, a pedido del Poder Ejecutivo, generar una mesa de trabajo entre las distintas partes que conforman el grupo para recategorizar lo que se entiende por acto quirúrgico, y a pedido del SMU se incorporó un delegado del SAQ para trabajar este tema. En declaraciones a Telenoche, Basso afirmó que hay una tendencia de los cirujanos a realizar más operaciones sencillas porque llevan menos tiempo, en detrimento de las operaciones complejas; de allí la insistencia del MTSS en crear este espacio, para discutir qué se entiende por acto quirúrgico y cuál es el monto que corresponde pagar.

Así las cosas, el SAQ rápidamente desmintió esas afirmaciones y exigió al ministro que se disculpara. Asimismo, el sindicato aseveró que está de acuerdo con discutir la recategorización del acto quirúrgico: “Estamos dispuestos a hablar. Cuando la comisión nos convoque nos sentamos y conversamos de lo que quieran, pero por ahora no tenemos ni idea de lo que significa para ellos recategorizar”, indicó Montano. Además, desde el SAQ consideran que más allá del acto quirúrgico, se podría discutir el concepto de acto médico.

Alejandro Cuesta, secretario del SMU, dijo a la diaria que el SMU también está dispuesto a revaluar varios actos médicos. A modo de ejemplo señaló la situación de los institutos de medicina altamente especializada, donde “también hay especialidades médicas y quirúrgicas que trabajan por acto, incluso a destajo puro, por eso una de las comisiones de trabajo intentará llegar a un laudo, porque hoy no existe, no está regulado”.

Respecto de la recategorización del acto quirúrgico específicamente, el SMU no tiene una postura definida: “Estamos de acuerdo con los cirujanos en que hay que redefinir las categorías, que son del año 1965. Hay mucha tecnología y nuevas técnicas en este tiempo, es de acuerdo general que hay que recategorizar”, declaró Cuesta.