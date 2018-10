Rispideces en el Colegio Médico del Uruguay tras designación de presidente y secretario

Tras las elecciones del 30 de agosto, el Colegio Médico del Uruguay (CMU) renovó sus autoridades el martes 9 y ese mismo día los nuevos integrantes del Consejo Nacional tuvieron su primera sesión, en la que designaron al presidente y al secretario, que representarán al CMU durante los próximos tres años. Blauco Rodríguez (Lista 4, Médicos por el Cambio) fue nombrado presidente y Nancy Murillo (Lista 2019, del Sindicato Anestésico Quirúrgico) como secretaria; ambos fueron votados por cinco de los nueve integrantes del Consejo, que dejaron en minoría a los cuatro representantes de la Lista 35, que fue la más votada. Esta fue la tercera elección del CMU; en las dos anteriores, el presidente había sido el líder de la lista más votada (Jorge Torres, de 2012 a 2015, y Néstor Campos, de 2015 a 2018). Eso no ocurrió esta vez, y generó ruidos, no sólo dentro del Consejo.

“Las tres listas minoritarias decidieron repartirse los cargos, desconociendo el resultado electoral. La lista 35 fue mayoría a nivel nacional y en todas las regionales, por lo que esta exclusión también representa un atropello a los médicos del interior, que no están representados”, expresó la Lista 35 en un comunicado que fue difundido en Twitter en la mañana del jueves 11, y recordó que tiene 21 de los 34 consejeros elegidos en todo el país. En el comunicado señaló también que no está en cuestión la legalidad de la forma en que el Consejo eligió a sus autoridades (por mayoría), pero recordó que el proyecto de ley que fue enviado al Parlamento para reformar la Ley del CMU propone que el presidente sea el titular de la lista más votada. “Mientras ese cambio se espera, esta carencia legal fue aprovechada con gran oportunismo por quienes han decidido pasar por encima de los votos emitidos”, dice el comunicado de la Lista 35, que valora que lo ocurrido “expone nuevamente al Colegio al descrédito largamente conocido entre los médicos”.

El jueves de tarde, la que emitió un comunicado sobre lo sucedido fue la Lista 4. Alegó que esta agrupación, “con tan sólo algo más de año y medio de formada” y de manera “totalmente democrática y legal”, logró que Rodríguez presida el CMU, y afirmó que asume “luego de dos períodos de gobierno (de tres años cada uno) de listas que por estas horas emiten comunicados procurando desestabilizar el futuro gobierno y trabajo del doctor Blauco Rodríguez. Listas que son justamente las que gobernaron el colegio tan criticado hasta hoy, son los mismos que lograron unificar el descontento y el desagrado” respecto del CMU, a tal punto que “los colegas llegan a plantear la desaparición” del Consejo. La Lista 35 resulta de la unión de cuatro corrientes del Sindicato Médico del Uruguay (Fosalba, Gremialismo Auténtico, Médicos Independientes y Unión Gremial Médica) y la Federación Médica del Interior (Femi). En su comunicado, la Lista 4 expresa que esos sectores se unieron ante “una posible derrota electoral frente a la agrupación Médicos por el Cambio”. Sobre sí misma, expresa que “es la única agrupación que se presentó en todo el país”, y también “la única agrupación con representación en TODAS las regionales; sí, la única. Por lo tanto, la persona más votada es el doctor Blauco Rodríguez, actual presidente del CMU”, concluyó. “Aprender a perder también es parte de la decencia de construir. Para que los eslóganes sean hechos y no palabras vacías”, expresó el comunicado, que citó los números del escrutinio primario (2.195 votos para la Lista 35 y 3.085 para la suma de las otras tres).

la diaria intentó, sin éxito, comunicarse con Rodríguez. Con respecto al comunicado de la Lista 4, Diana Domenech, representante de la Femi y segunda titular de la Lista 35, declaró a este medio que “empezar a justificar con interpretaciones de la realidad e intentando dar interpretación a números que dicen otra cosa me parece que simplemente nos hace daño”, y añadió que lo que hicieron las listas minoritarias “provocó en la gente del interior muchísimo rechazo”, porque luego de haber sido la lista más votada, la 35 no tiene autoridades dentro del Consejo Nacional. “Esperemos que en esa pelea no siga primando el cinco a cuatro porque va a ser muy difícil”, dijo. En las próximas sesiones, el CMU debe designar a los integrantes del Tribunal de Ética.

Domenech agregó que hay médicos del interior del país que “están haciendo notas y juntando firmas para manifestar su rechazo” a la exclusión de delegados del interior en los cargos de presidente y secretario. Según ella, Rodríguez “dice que él también es del interior”, pero señaló que en el Consejo Regional Sur, que integró de 2015 a 2018, la Lista 4 perdió cuatro a uno.

La representante de Femi prefirió apuntar a lo que se viene: “Estamos para trabajar, no tenemos un ánimo revanchista”, aseguró, y también dijo que no dividirán el CMU al medio porque consideran necesario “que funcione como institución, y disminuyan los votos en blanco y anulados”, cuya suma fue más de 40%. Anunció que se proponen impulsar las propuestas de la plataforma de la Lista 35 sobre recertificación, educación médica continua y formación en ética y bioética.