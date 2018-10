MSP no recomienda vacunación universal por meningococo

“La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede causar importantes daños cerebrales y es mortal en 50% de los casos no tratados”, reseña la Organización Mundial de la Salud. En Uruguay esta enfermedad registra una baja endemicidad: se constataron 23 casos en lo que va del año (con dos fallecimientos de niños menores de cinco años) y 22 casos en 2017 (cuando murieron tres niños menores de cinco), informó ayer el Ministerio de Salud Pública (MSP), que recordó que la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones no recomienda la vacunación universal, debido al bajo número de casos (una persona cada 100.000 habitantes). La vacuna sí está indicada para quienes presentan un mayor riesgo, por ejemplo, quienes tienen enfermedades que afectan su sistema inmune o quienes están expuestos a la bacteria. La Sociedad Uruguaya de Pediatría también recordó ayer que no está indicada la vacunación universal y aclaró que en Uruguay “no hay una situación de brote epidémico de meningitis”. Las aclaraciones responden a una nota de El País que señala que han aumentado los casos en la región y que los pediatras piden vacunar contra la meningitis B.